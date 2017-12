Alemães vão reformar mais dois estádios do Mundial Depois de anunciar a reforma em parte do gramado do Gelsenkirchen, o Comitê Organizador da Copa do Mundo informou nesta terça-feira que mais dois estádios - Gottlieb-Daimler-Stadion, de Stuttgart, e o Allianz Arena, de Munique - tiveram que passar por "reparos emergenciais" para sediar os próximos jogos da competição. "Em Munique, o gramado foi trocado em algumas partes das áreas, próximas aos gols. Já em Stuttgart, a grama das duas áreas foram substituídas por completo", explicou Gerd Graus, porta-voz do Comitê. Por sinal, os dirigentes alemães revelaram que ficaram decepcionados com a qualidade da grama, que ficou amarelada em algumas partes do campo. Munique vai sediar um dos jogos da semifinal, no dia 5 de julho, enquanto Stuttgart será a sede da disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo, no dia 8.