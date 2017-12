Alemanha acha que bola parada decidirá jogo com a Suécia O auxiliar-técnico da seleção da Alemanha, Joachim Low, comentou nesta quinta-feira, em Berlim, que a seleção anfitriã vai entrar bastante atenta com as jogadas de bola parada da Suécia, na partida pelas oitavas-de-final, no próximo sábado, em Munique. ?Eles são muito perigosos nesse tipo de jogada e têm atletas com qualidade no passe?, disse o braço direito de Jürgen Klinsmann, treinador da Alemanha. Low deu a entender que os treinamentos até o jogo serão concentrados nesse lance. ?Temos bons atletas, fortes e que podem ganhar as bolas pelo alto, mas é preciso bom posicionamento e concentração para isso?, disse. ?Vamos analisar mais uma vez o jogo dos suecos com a Inglaterra (2 a 2, na terça-feira) para ver como eles se portaram em campo?, revelou.