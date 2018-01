Alemanha afasta mais um árbitro A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta segunda-feira o afastamento do árbitro Torsten Koop, também supostamente envolvido no escândalo de arranjo de resultados para favorecer apostadores de loteria esportiva ligados à máfia croata. Ele foi para a ?geladeira? porque não denunciou seu companheiro Robert Hoyzer, pivô do caso, por tentativa de aliciamento. Segundo Koop, em janeiro Hoyzer o procurou para que entrasse no esquema, mas ele recusou a oferta. Os dirigentes dizem que Koop deveria ter se manifestado antes. Hoyzer está preso desde sábado.