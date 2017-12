Alemanha aliviada: Ballack volta contra a Polônia Um dia após a bela vitória na abertura da Copa do Mundo, 4 a 2 sobre a Costa Rica, os alemães receberam uma nova boa notícia neste sábado: o meia Ballack, craque do time, fez trabalhos físicos à parte, não sentiu a contusão na panturrilha direita e está confirmado para o duelo contra a Polônia, quarta-feira, que pode garantir a classificação antecipada à segunda fase. Enquanto o técnico Jurgen Klinsmann comandou um trabalho leve para os demais jogadores, Ballack ficou no hotel, submetendo-se a um programa específico de exercícios para a prática com bola. ?Ele está se preparando para enfrentar a Polônia, quarta-feira (em Dortmund)?, disse Uli Voigt, porta-voz da seleção. Diante dos costa-riquenhos, Ballack ficou no banco de reservas. O meia garantiu já estar recuperado para a estréia, mas acabou preservado pelo técnico Klinsmann pelo fato de não haver participado dos treinos da semana.