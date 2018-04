Alemanha apresenta cartaz da Copa Uma eleição telefônica, com mais de 50 mil votos, escolheu o cartaz oficial da Copa do Mundo de 2006, a ser disputada na Alemanha. A opção foi por um desenho do céu estrelado em forma de bola. O cartaz oficial foi apresentado nesta quinta-feira, em Stuttgart, pelo presidente do Comitê Organizador da Copa, Franz Beckenbauer, e pelo presidente da Uefa, Lennart Johansson. Foram mais de 900 trabalhos apresentados, dentre os quais um júri especial escolheu 5, que foram para a votação popular. O cartaz vencedor, idealizado por Gregor C. Blach e Christoph Scheller, recebeu 32,8% dos votos.