Alemanha apresenta formato dos bilhetes para a Copa Faltando 100 dias para o início da Copa do Mundo, o Comitê alemão responsável pelo evento apresentou, nesta quarta-feira, em Kaiserslautern, os ingressos que serão vendidos para os jogos. O modelo foi apresentado em tamanho gigante pelo mascote do Mundial, o leãozinho Goleo VI. O bilhete tem um fundo amarelo e verde e traz informações em inglês sobre grupo, data, setor da tribuna e horário. Já o nome do estádio e da cidade estão grafados em alemão. "Os ingressos só serão enviados aos seus compradores dentro de 6 a 8 semanas antes do Mundial", informou Wolfgang Niersbach, vice-presidente do Comitê. Para evitar a falsificação e a venda das entradas pelos cambistas, os ingressos estarão equipados com um selo eletrônico. A Fifa espera que cerca de 7 a 8 milhões de pessoas visitem a Alemanha durante a Copa do Mundo.