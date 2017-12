Alemanha arranca empate na Holanda A seleção da Holanda teve tudo para vencer, mas vacilou e ficou no empate por 2 a 2 com a Alemanha na tarde desta quarta-feira em Roterdã em amistoso que para os donos da casa serviu de preparação para as eliminatórias européias para a Copa do Mundo de 2006. Num estádio de De Kuip lotado, os holandeses foram melhor durante a maior parte do jogo. O time da casa abriu a contagem com Robben, aos 3 minutos de jogo. Ele mesmo ampliou logo a 1 minuto da segunda etapa. A Alemanha, no entanto, não se entregou e diminuiu com Ballack, aos 5 minutos e empatou com Asamoah, a nove minutos do final.