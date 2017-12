Alemanha arrasa a fraca Luxemburgo por 7 a 0 em Freiburg Os atacantes Klose e Podolski lideraram a seleção alemã em uma fácil vitória de 7 a 0 sobre Luxemburgo, em Freiburg, na Alemanha, neste sábado. Miroslav Klose, Lukas Podolski e Oliver Neuville, também atacante, marcaram dois gols cada sobre a fraca equipe de Luxemburgo no primeiro de três amistosos que os alemães farão antes da Copa do Mundo. Klose marcou o primeiro gol aos cinco minutos de partida e já no intervalo o selecionado germânico já vencia por 3 a 0, com um gol de Torsten Frings, de pênalti, e um de cabeça de Podolski, aproveitando um cruzamento de Tim Borowski. Logo aos 14 minutos da segunda etapa, Klose fez mais um. Seis minutos depois Podolski ampliou de pênalti. Neuville, que substituiu o lesionado Michael Ballack, deu "o tiro de misericórdia" com dois gols quase seguidos já no final do jogo. Os próximos amistosos da Alemanha são: Japão, no dia 30 de maio, e Colômbia, dia 2 de junho. Sua estréia na Copa será no dia 9 de junho contra a Costa Rica em Munique. A equipe do treinador Jürgen Klinsmann ainda enfrenta as seleções da Polônia e do Equador na primeira fase do torneio.