Alemanha ataca ranking da Fifa A Confederação Alemã de Futebol (DFB) abriu guerra contra a Fifa e os critérios usados pela entidade para a elaboração do ranking de seleções. Na lista deste mês, a equipe do país-sede da Copa do Mundo 2006; vice-campeã do Mundial de 2002, e que perdeu apenas um jogo nos últimos 11 meses, aparece apenas na 21ª colocação. ?Este ranking é um disparate?, disse o presidente da DFB, Gerhard Mayer-Vorfelder, nesta quarta-feira, um dia depois de a Alemanha empatar com a Argentina por 2 a 2 e se classificar para as semifinais da Copa das Confederações em primeiro lugar no seu grupo. Por conta disso, Vordelder pretende pedir que a sua seleção seja retirada do ranking. A Fifa explica a queda de forma singular. Diz que a classificação - feita regularmente desde 1993 - leva em conta apenas partidas oficiais. Na condição de país-sede da Copa, a Alemanha foi dispensada das Eliminatórias Européias e, porconta disso, vem disputando apenas jogos amistosos. O Brasil lidera o ranking, seguido pela República Checa e a Argentina.