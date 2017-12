Alemanha: Bayer fica perto do título O Bayer Leverkusen ficou mais perto de seu primeiro título alemão, ao derrotar, neste sábado, fora de casa, por 4 a 2, o Kaiserslautern. Com este resultado, a equipe soma 62 pontos no campeonato, quatro a mais do que o Borussia Dortmund, que foi derrotado, nesta rodada, pelo Stuttgart, por 3 a 2. Outro resultado favorável ao Bayer, a cinco rodadas do fim da temporada, foi o empate do Bayern de Munique, diante do Hamburgo, sem abertura de contagem. O time dos brasileiros Paulo Sérgio e Élber está em terceiro, com 55 pontos. Outros resultados da rodada deste sábado: Borussia Moenchengladbach 3 x 1 Hertha Berlín, Energie Cottbus 2 x 0 Friburgo, Nuremberg 3 x 0 Wolfsburgo e Munique 1860 4 x 2 St.Pauli A rodada será completada neste domingo com: Colonia x Schalke 04 e Werder Bremen x Hansa Rostock.