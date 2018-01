Alemanha: Bayern continua na liderança O Bayern de Munique venceu nesta sexta-feira o Hamburgo, em casa, por 3 a 0, no primeiro jogo depois da pausa de inverno do Campeonato Alemão. O time bávaro, que manteve a liderança com 37 pontos, ganhou com gols de Pizarro, Schweinsteiger e Makaay. A 18.ª rodada prossegue neste sábado com Schalke (2.º) contra Werder Bremen (5.º); e Wolfsburg (4.º) contra Borussia Dortmund (14.º), além destes outros jogos: Borussia Moenchengladbach (15.º) x Arminia Bielefeld (10.º); Hansa Rostock (17.º) x Freiburg (18.º); Mainz (11.º) x Stuttgart (3.º) e Nuremberg (12.º) x Kaiserslautern (13.º).