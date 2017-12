Alemanha: Bayern dispara e Hamburgo sobe O Bayern de Munique contou com a sorte e com a própria competência para disparar na liderança do Campeonato Alemão. O time bávaro venceu o Mainz por 2 a 1, em casa, e foi ajudado pela derrota do então segundo colocado Werder Bremen para o Schalke 04 por 2 a 1, em Gelsenkirchen. O novo vice-líder é o Hamburgo, que bateu o Bayer Leverkusen. Em Munique, o Bayern foi aos 37 pontos graças à atuação inspirada do peruano Claudio Pizarro, que fez os dois gols da vitória sobre o Mainz - Auer descontou para os visitantes. Em Gelsenkirchen, foi o brasileiro naturalizado alemão Kevin Kurany quem brilhou: fez os dois gols do 2 a 1 sobre o Werder Bremen, que descontou com Valdez. O resultado deixou o Werder na terceira posição, com 29 pontos, quatro atrás do Schalke. Já o Hamburgo bateu o Leverkusen fora de casa com um gol solitário de Jarolim e foi aos 31 pontos, seis a menos que o Bayern. O jogo entre Duisburg e Colônia foi adiado. Confira os outros resultados deste sábado: Hannover 5 x 1 Kaiserslautern, Nuremberg 1 x 2 Borussia Dortmund, e Wolfusbrg 0 x 0 Arminia Bielefeld.