Alemanha: Bayern enfrenta o Hannover Depois da eliminação da Copa dos Campeões para o Chelsea, o Bayern de Munique luta agora pelo título do Campeonato e pela Copa da Alemanha. O time de Zé Roberto e Lúcio viaja e pega o Hannover96. O Schalke04, de Ailton, Lincoln e Bordon, recebe o Hamburgo e promete não desistir do título. Faltando seis rodadas, o Bayern lidera com 59 pontos e o Schalke tem 56. Outros jogos deste sábado: Borussia Moenchengladbach x Mainz; Borussia Dortmund x Arminia Bielefeld; Freiburg x Bayer Leverkusen; Werder Bremen x Hertha Berlim e Hansa Rostock x Stuttgart. No domingo, Kaiserslautern x Bochum e Wolfsburg x Nuremberg completam a rodada. Confira a classificação, os últimos resultados e as próximas rodadas do Campeonato Alemão 2004/05.