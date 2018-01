Alemanha: Brasil é favorito para jogadores A Seleção Brasileira está com muito prestígio entre os jogadores que atuam no Campeonato Alemão. Segundo uma pesquisa publicada pela revista Kicker, 49,8% dos atletas da Primeira Divisão acham que o Brasil ganhará a Copa do Mundo. A seguir vêm as seguintes seleções: Alemanha (23,4%), Argentina (11,5%), Inglaterra (4,3%) e Holanda (3%). Segundo a mesma pesquisa, 84,4% dos jogadores consultados apontam Ronaldinho Gaúcho como o melhor jogador do mundo. E 66,5% acham que Kahn deve ser o goleiro titular da Alemanha.