Alemanha confirma amistoso com Argentina A seleção alemã, vice-campeã mundial, vai enfrentar a Argentina, no primeiro compromisso de seu calendário em 2005. Segundo a federação de futebol local, a partida vai acontecer no dia 9 de fevereiro, em Dusseldorf. Depois, os vice-campeões terão pela frente a Irlanda do Norte, em 4 de junho, e a Rússia, quatro dias depois. Ainda em 2004, antes de disputar a Eurocopa, mais amistosos: Romênia, dia 28 de abril, Malta, dia 27 de maio, Suíça, dia 2 de junho, e Hungria, dia 6 de junho. A convocação para a Eurocopa será anunciada pelo técnico Rudi Voeller depois da partida contra a Romênia.