Alemanha confirma amistoso com Brasil Alemães e brasileiros vão reeditar a final da Copa do Mundo de 2002, dois anos depois da decisão vencida pela Seleção Brasileira. A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta quarta-feira que está certo um amistoso contra o Brasil, no dia 8 de setembro. A partida vai marcar a inauguração do remodelado Estádio Olímpico de Berlim.