Alemanha conquista Copa de 1990 um ano após a queda do Muro de Berlim

A queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, deu início à reunificação da Alemanha Ocidental e da Alemanha Oriental, e deu novo contorno à participação no Mundial. Em 1990, Beckenbauer tinha sua última chance de conseguir o que apenas Zagallo havia conseguido: vencer uma Copa do Mundo como técnico e como jogador. Último campeão pela Alemanha, em 1974, ele aliou a disciplina tática dos alemães com a técnica e a velocidade de jovens talentos. Ele convocou remanescentes do vice-campeonato em 1986, como o capitão Lothar Matthäus, o zagueiro Andreas Brehme e o atacante Rudi Völler, e jovens promissores como o centroavante Juergen Klinsmann. Sem brilho, mas com eficiência, a Alemanha conquistou seu terceiro título mundial.

