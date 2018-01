Alemanha conta com retrospecto de não perder em Dortmund Sonhando com a vaga para a final do Mundial de 2006, a Alemanha tenta manter o retrospecto favorável no Westfalenstadion, em Dortmund, para enfrentar a Itália, nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília). Em 14 partidas já disputadas no local, os donos da casa nunca foram superados - são 13 vitórias e 1 empate. A única ocasião em que os alemães não ganharam quando atuaram em Dortmund foi em dezembro de 1977, quando empataram com o País de Gales por 1 a 1. A estréia neste estádio foi em maio de 1935, com uma vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda. Nesta Copa, a equipe dirigida pelo treinador Jürgen Klinsmann já conseguiu um triunfo em Dortmund, diante da Polônia (1 a 0), na segunda rodada da fase classificatória. Apesar do retrospecto favorável em Dortmund, a Alemanha nunca venceu a Itália em Mundiais. Em quatro confrontos já disputados, os germânicos foram superados duas vezes e empataram as outras duas - o último jogo aconteceu na final do Mundial de 1982 (Espanha), com vitória de 3 a 1 para a "Azzurra". Mas a derrota mais recente foi a goleada por 4 a 1, sofrida em março, na cidade de Florença. Os jogadores italianos, no entanto, não querem contar vantagem. "Aquilo foi outra partida, seria ridículo comparar com a semifinal deste Mundial", disse o atacante Luca Toni.