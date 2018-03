Alemanha convoca Kevin Kuranyi para a disputa da Euro 2008

O técnico Joachim Löw, da seleção da Alemanha, divulgou a lista de 23 jogadores que participarão da Eurocopa de 2008, de 7 a 29 de junho na Áustria e na Suíça. A novidade da lista, é a convocação do atacante teuto-brasileiro Kevin Kuranyi. Löw cortou três nomes em relação ao grupo que vinha treinando. Os meias Marco Marin e Jermaine Jones, além do atacante Patrick Helmes ficaram de fora. Na primeira fase, os alemães estarão no grupo B e enfrentarão a co-anfitriã Áustria, Croácia e Polônia. Os alemães entram em campo pela primeira vez no dia 8, encarando a Polônia no estádio Wörthersee de Klagenfurt. O segundo jogo será contra a Croácia, no dia 12, também em Klagenfurt. A equipe encerra a participação nesta fase encarando os donos da casa, dia 16, no estádio Ernst Happel de Viena. CONFIRA A LISTA COMPLETA: Goleiros: Jens Lehmann (Arsenal/ING), René Adler (Bayer Leverkusen/ALE) e Robert Enke (Hannover 96/ALE). Zagueiros: Philipp Lahm e Marcell Jansen (Bayern de Munique/ALE), Clemens Fritz e Per Mertesacker (Werder Bremen/ALE), Heiko Westermann (Schalke 04/ALE), Christoph Metzelder (Real Madrid/ESP) e Arne Friedrich (Hertha Berlim/ALE). Meio-campistas: Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique/ALE), Torsten Frings e Tim Borowski (Werder Bremen/ALE), Michael Ballack (Chelsea/ING), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart/ALE), David Odonkor (Bétis/ESP), Piotr Trochowski (Hamburgo/ALE) e Simon Rolfes (Bayer Leverkusen/ALE). Atacantes: Miroslav Klose e Lukas Podolski (Bayern deMunique/ALE), Mario Gómez (Stuttgart/ALE), Kevin Kuranyi (Schalke 04/ALE) e Oliver Neuville (Borussia Mönchengladbach/ALE).