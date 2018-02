Alemanha decepciona e perde para Hungria A seleção da Alemanha está mesmo vivendo uma das piores fases de sua história. Neste domingo, no último amistoso antes da estréia na fase final da Eurocopa, perdeu em pleno estádio Fritz Walter, em Kaiserslautern, para a Hungria por 2 a 0. Detalhe: há uma semana, os húngaros haviam perdido para a China por 2 a 1. E neste domingo a Hungria jogou sem vários titulares, que estiveram presentes, por exemplo, na partida em que a equipe levou 4 a 1 do Brasil. Com um time formado por vários jogadores sem experiência internacional, a seleção húngara precisou de apenas 31 minutos para definir a vitória, com dois gols do atacante Torghelle (o primeiro, ele marcou aos 7 minutos). E a Alemanha não pode reclamar, pois teve seus principais jogadores, como Kahn, Ballack, Klose e Bobic. Mais uma decepção de um time que recentemente perdeu por 5 a 1 para a Romênia. Na Eurocopa, a Alemanha terá pela frente Holanda, República Checa e Letônia. A França recebeu a Ucrânia, também neste domingo, e venceu por 1 a 0, gol de Zidane aos 43 minutos do segundo tempo. A Suíça também sofreu, diante do fraco time de Liechtenstein: vitória magra por 1 a 0.