Alemanha define prêmio para a Copa Em busca do tetracampeonato mundial, a Federação Alemã de Futebol definiu nesta quinta-feira a premiação para seus jogadores em caso de conquista da taça mais cobiçada do esporte. Segundo a revista semanal Kicker, os comandados de Juergen Klinsmann vão receber até 250 mil euros (US$ 320 mil) pelo título da Copa 2006. ?Chegamos a um acordo?, disse o zagueiro Christian Woerns. Os atletas serão gratificados com 50 mil euros se avançarem às quartas-de-final, 100 mil euros se forem às semifinais e 150 mil euros pelo vice-campeonato.