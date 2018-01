Alemanha detecta fraudes em ingressos Os organizadores da Copa da Alemanha revelaram nesta sexta-feira, durante sorteio de lote de 812 mil ingressos, que foram detectadas tentativas de fraudes nos pedidos de entradas para a competição feitos por internet. A descoberta da falcatrua levou à anulação de 2,3 milhões de solicitações online. Além disso, mais 1,3 milhão de pedidos apresentaram irregularidades e também acabaram desconsiderados. A maracutaia que os responsáveis pela venda de ingressos descobriram teve como foco principal os Estados Unidos. Ao analisar os pedidos, ficou evidente que muita gente tentava concorrer a centenas de ingressos apenas mudando uma ou outra letra dos nomes dos supostos torcedores. O endereço, no entanto, não variava. Coisa grosseira. "Todos foram eliminados, para não prejudicar as pessoas honestas", afirmou Horst Schmidt, vice-presidente do Comitê Organizador da Copa de 2006. A segunda leva de anulações ocorreu porque havia pedidos em dobro, com o mesmo nome e endereço. Ainda assim, entraram no sorteio 8,7 milhões de solicitações de ingressos - 6,2 milhões vindas da própria Alemanha.