Alemanha divulga lista com pré-selecionados para Copa

A pouco menos de cinco meses para o início da Copa do Mundo, a Alemanha intensifica a sua preparação para a disputa na África do Sul. Nesta quinta-feira, o técnico da seleção alemã, Joachim Löw, divulgou uma lista de 30 jogadores pré-selecionados, que passarão por um período de treinamento na semana que vem.

Os trabalhos acontecerão na terça e na quarta-feira, em Stuttgart, na Alemanha. Segundo Joachim Löw, "os jogadores convocados para a atividade serão intensamente monitorados nos próximos meses". Assim, ele espera formar o grupo de 23 atletas que disputará a Copa do Mundo, a partir de junho, na África do Sul.

A lista conta com algumas surpresas, como os jovens Toni Kroos (Bayer Leverkusen) e Thomas Müller (Bayern de Munique). Enquanto isso, o astro Michael Ballack não participará desse período de treinamento, por ter compromissos com o Chelsea, mas é nome certo na seleção alemã que disputará o Mundial.

O atacante Lukas Podolski e o zagueiro Heiko Westermann, ambos contundidos, também estão fora da lista de pré-selecionados, que farão o treinamento na semana que vem, mas devem aparecer no grupo que irá para a África do Sul.

A Alemanha está no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de Gana, Austrália e Sérvia. E sua estreia será no dia 13 de junho, contra a seleção australiana, em Durban.

Confira a lista com 30 jogadores:

Goleiros - René Adler (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Schalke 04) e Tim Wiese (Werder Bremen)

Defensores - Dennis Aogo (Hamburgo), Andreas Beck (Hoffenheim), Jérôme Boateng (Hamburgo), Arne Friedrich (Hertha Berlim), Robert Huth (Stoke City), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Per Mertesacker (Werder Bremen), Marcel Schäfer (Wolfsburg), Serdar Tasci (Stuttgart) e Christian Träsch (Stuttgart)

Meio-campistas - Christian Gentner (Wolfsburg), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart), Aaron Hunt (Werder Bremen), Marcell Jansen (Hamburgo), Sami Khedira (Stuttgart), Toni Kroos (Bayer Leverkusen), Marko Marin (Werder Bremen), Thomas Müller (Bayern de Munique), Mesut Özil (Werder Bremen), Simon Rolfes (Bayer Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) e Piotr Trochowski (Hamburgo)

Atacantes - Cacau (Stuttgart), Mario Gómez (Bayern de Munique), Patrick Helmes (Bayer Leverkusen), Stefan Kiessling (Bayer Leverkusen) e Miroslav Klose (Bayern de Munique)