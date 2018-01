Alemanha e Argentina ficam no empate Alemanha e Argentina empataram por 2 a 2, na cidade alemã de Düsseldorf, no principal amistoso disputado nesta quarta-feira na Europa. O público de 51.476 pessoas viu Frings e brasileiro Kuranyi marcarem para a seleção da casa, enquanto Crespo fez os dois gols argentinos. Em Cagliari, a Itália ganhou da Rússia por 2 a 0, com gols de Gilardino e Barone. A seleção russa entrou em campo usando um uniforme preto, com uma manga branca, para protestar contra o racismo. Outra seleção que entrou com uniforme preto e branco foi a de Portugal, que também não teve sorte e perdeu em Dublin para a Irlanda, por 1 a 0, gol de O?Brien. Já a França empatou com a Suécia por 1 a 1, em Paris. Trezeguet fez para os franceses e Ljunberg marcou para os suecos. E em Londres, Inglaterra e Holanda não saíram do 0 a 0.