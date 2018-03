Alemanha e Bayern abrem Allianz Arena Depois de um custo de 341 milhões e denúncias de corrupção e de lavagem de dinheiro dos envolvidos na construção, o Allianz Arena será inaugurado oficialmente nesta terça-feira, em Munique, com o jogo entre Bayern, campeão da Copa da Alemanha e da Bundesliga, e a seleção alemã de Jürgen Klinsmann. O estádio, o mais avançado já construído e com capacidade para 66 mil pessoas, será o palco de abertura da Copa do Mundo, no dia 9 de junho de 2006.