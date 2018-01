Alemanha é campeã no futebol feminino A seleção feminina da Alemanha conquistou neste domingo o título mundial da categoria ao vencer a Suécia por 2 a 1, na prorrogação. O ?gol de ouro? foi marcado por Nia Kuenzer, de cabeça. No tempo regulamentar, as suecas saíram na frente com Hanna Ljungberg e as alemãs empataram com Maren Meinert. Com a conquista, a Alemanha é o primeiro país a vencer um mundial no futebol tanto no masculino quanto entre as mulheres. Os Estados Unidos ficaram com o terceiro lugar.