Alemanha é campeã no Mundial Sub-19 Com gols de Laudehr e Behringer, a Alemanha derrotou a China neste sábado por 2 a 0 e conquistou o título do Mundial Sub-19 de futebol feminino. Na disputa do terceiro lugar, o Brasil caiu diante dos Estados Unidos por 3 a 0 e deixou escapar um lugar no pódio.