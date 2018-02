Alemanha é eliminada na Euro-04 Depois de Espanha e Itália, agora foi a vez da Alemanha dar vexame na Eurocopa. O time - primeiro colocado no ranking europeu - perdeu para a já classificada República Checa por 2 a 1, de virada, em Lisboa, e foi eliminado na primeira fase da competição pela segunda vez consecutiva. Os alemães abriram a contagem com gol de Ballack, aos 21 minutos do primeiro tempo, mas sofreram a virada, com gols de Heinz e Baros. Nas quartas-de-final, a equipe da República Checa vai enfrentar a Dinamarca. A outra classificada no Grupo D, foi a Holanda, que ficou com a segunda vaga ao vencer a Letônia por 3 a 0 - gols de Van Nistelrooy (2) e Makaay. Na próxima fase, os holandeses enfrentam a Suécia.