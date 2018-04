Alemanha e Escócia vencem e mantêm embolado o Grupo D

A Alemanha venceu a Geórgia por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e manteve embolada a disputa pelas primeiras colocações no Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Marco Reus e Thomaz Müller garantiram a vitória com gols marcados ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a atual campeã do mundo vai a 10 pontos e se mantém na segunda colocação, com a mesma pontuação da líder Polônia e da Escócia, que está em terceiro. O primeiro colocado, no entanto, pode abrir vantagem pois enfrenta ainda neste domingo a Irlanda, fora de casa. A Geórgia é a quinta colocada com três pontos.

Os alemães impuseram seu ritmo de jogo desde o início, mas só conseguiram furar o bloqueio da retrancada Geórgia aos 38 minutos do primeiro tempo. Götze deu um belo chapéu no adversário na entrada da área, se livrou de mais dois, mas a bola escapou de seu pé na hora de bater para o gol. Sobrou para Reus, que deslocou o goleiro e abriu o marcador.

Cinco minutos depois, Özil arrancou pela direita e viu Müller na meia lua da grande área. O atacante ganhou a dividida do adversário e bateu para ampliar o marcador. Na etapa final, o time alemão tirou um pouco o pé e garantiu os três pontos.

No outro jogo do grupo neste domingo, a Escócia, em casa, atropelou Gibraltar com uma goleada por 6 a 1. Fletcher foi o destaque da partida ao balançar as redes por três vezes. Moloney, com dois de pênalti, e Naismit completaram o massacre. Casciaro descontou. O resultado mantém os escoceses na briga por uma vaga na competição europeia e deixam o adversário na lanterna sem ter somado pontos.

GRUPO F

A Romênia venceu a Ilhas Faroe em casa por 1 a 0 e se manteve na liderança do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa, com 13 pontos. Keseru garantiu a vitória magra. A Irlanda do Norte também continuou na segunda colocação, agora com 12 pontos, ao derrotar a Finlândia, em casa, por 2 a 1. Lafferty marcou os dois gols dos anfitriões. Sadik descontou.