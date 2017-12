Alemanha é finalista no Mundial Sub-19 A Alemanha esnobou o favoritismo dos Estados Unidos no futebol feminino e conquistou nesta quarta-feira a primeira vaga à final do Mundial Sub-19 disputado na Tailândia ao vencer as atuais campeãs por 3 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Annike Krahn (ela também fez um contra), Melaine Bahringer e Patricia Hanebeck. As alemãs aguardam agora o vencedor do jogo entre Brasil e China para disputar a decisão do título no próximo sábado, dia 27.