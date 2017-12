Alemanha e França se enfrentam amanhã Alemanha e França disputarão em Gelsenkirchen o principal amistoso deste sábado no mundo. Os alemães estão promovendo a partida como o duelo entre Ballack e Zidane, os principais jogadores de cada seleção. A partida servirá como preparação das duas equipes para a fase final da Eurocopa. "Estamos entrando na reta final da preparação e com certeza uma vitória sobre uma potência como a Alemanha nos ajudará muito", disse o técnico Jacques Santini. Se ganhar, a França completará 13 vitórias consecutivas - um recorde na história do país. Em outro confronto de seleções classificadas para a fase final da Eurocopa, Portugal receberá a Grécia em Aveiro. A República Checa, também classificada, jogará em casa contra o Canadá. Outros amistosos deste sábado pelo mundo: Albânia x Estônia, Egito x África do Sul, Senegal x Costa do Marfim e Marrocos x Burkina Faso. No domingo haverá mais três amistosos na Europa: Polônia x Sérvia e Montenegro, Itália x Romênia e Inglaterra x Dinamarca.