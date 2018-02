Alemanha e Holanda empatam por 1 a 1 A Holanda deve agradecer aos céus e a Van Nistelrooy pelo empate por 1 a 1 que conseguiu nesta terça-feira contra a Alemanha no Porto, no encerramento da primeira rodada da Eurocopa. O atacante do Manchester United evitou a derrota com um golaço aos 36 minutos do segundo tempo e livrou a cara de um time que em nenhum momento respeitou sua tradição de futebol bem jogado com a bola no chão. Pelas circunstâncias do jogo, o resultado teve gosto de derrota para a Alemanha. Mas tanto o técnico Rudi Voeller como os jogadores saíram satisfeitos com o futebol mostrado pelo time. ?Foi nossa melhor apresentação nos últimos anos. Pena que não conseguimos manter a vitória?, disse o goleiro Oliver Kahn, que nesta terça completou 35 anos. ?É um pouco frustrante não termos vencido, mas mesmo assim dou os parabéns aos jogadores?, afirmou Voeller. A Alemanha entrou em campo com um esquema conservador, deixando Kevin Kuranyi (que nasceu no Brasil e fala português) isolado no ataque, cercado por camisas laranjas. A Holanda apostava no 4-3-3, com Van der Meyde aberto na direita e Zenden na esquerda. O superpovoado meio-de-campo alemão bloqueava as jogadas holandeses. E logo o time de Voeller descobriu que o melhor caminho para chegar ao gol era levantando bolas na área. Nas duas primeiras, o zagueiro Woerns errou na conclusão. Na terceira, Frings cobrou uma falta do lado esquerdo, ninguém cortou o cruzamento e a bola morreu no canto oposto. No intervalo, o técnico holandês Dick Advocaat fez duas mudanças: sacou Davids e Zenden e colocou Sneijder e Overmars. Não deu muito resultado, por isso na metade do segundo tempo ele partiu para o desespero, tirando o lateral Heitinga e colocando o atacante Van Hooijdonk. Kluivert e Makaay, dois goleadores insatisfeitos com a reserva, continuaram sentadinhos no banco. O gol salvador foi um achado: Van der Meyde cruzou da direita e Van Nistelrooy se virou para pegar de voleio, mandando a bola no canto direito.