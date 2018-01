Alemanha e Itália avançam no Sub-20 Alemanha e Itália foram as primeiras seleções que garantiram, nesta terça-feira, vaga nas quartas-de-final do Mundial Sub-20, que está sendo realizado na Holanda. Os alemães tiveram que suar para derrotar a China por 3 a 2. Os chineses ficaram na frente do placar por duas vezes e o gol da vitória da Alemanha só saiu aos 44 minutos do segundo tempo. A Itália também passou sufoco para eliminar os Estados Unidos por 3 a 1. No primeiro tempo, os norte-americanos saíram na frente com um gol de Freeman. Os italianos só conseguiram virar a partida na segunda etapa com gols de Gallopa, Pelle e Kljestan (contra).