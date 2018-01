Alemanha e Klinsmann cumpriram missão, diz Beckenbauer Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador do Mundial, disse nesta quinta-feira que a missão da seleção da Alemanha e de Jürgen Klinsmann, na competição, foi cumprida. E ele espera que o ânimo vivido ao longo da Copa continue depois da final, marcada para o próximo domingo. "Se tudo continuar como até o momento, não tenho mais nada a dizer a não ser que a Alemanha cumpriu sua missão, da mesma forma como o fizeram Klinsmann e seus jogadores. E seria muito bonito se esse espírito maravilhoso continuasse por mais tempo depois da final", escreveu o "Kaiser" no jornal local Bild. No artigo, Beckenbauer agradeceu aos torcedores alemães pela esportividade com que assimilaram a derrota diante da Itália, pela fase semifinal, e afirmou que o país se voltou "com todo o coração" para tornar realidade o lema "O mundo, entre amigos".