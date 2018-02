Alemanha e Letônia empatam sem gols A Alemanha se complicou na Eurocopa, ao empatar neste sábado com a Letônia, por 0 a 0, na cidade do Porto, pela segunda rodada do Grupo D. O resultado foi muito comemorado pelos letões. Eles conquistaram um ponto pela primeira vez na história da competição européia. Já os alemães, maiores vencedores do torneio (campeões três vezes), lamentaram o empate como se fosse uma derrota. Com o resultado, a Alemanha precisa vencer a República Tcheca na última rodada para se classificar às quartas-de-final. No jogo, deste sábado, os alemães foram melhores. Pressionaram bastante ? 21 chutes a gol contra 7 do adversário. Mas a Letônia teve a melhor chance, com Verpakovskis, no primeiro tempo. No segundo, Verpakovskis reclamou de um pênalti não marcado sobre ele.