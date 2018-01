Alemanha e Suécia fazem final feminina As Seleções da Alemanha e Suécia disputam neste domingo, às 14h (com transmissão ao vivo da ESPN Brasil), o título Mundial Feminino de Futebol, em Carson, próximo a Los Angeles. Na disputa pelo terceiro lugar, neste sábado à tarde, os Estados Unidos venceram o Canadá (3 a 1). As alemãs fizeram uma campanha melhor que a Suécia e venceram todos os jogos da competição de goleada. Na primeira fase, passou pelo Canadá (4 a 1), Japão (3 a 0) e Argentina (6 a 1). Nas quartas-de-final massacrou a Rússia e venceu por 7 a 1 e surpreendeu as norte-americanas, atuais campeãs mundiais na semifinal vencendo por 3 a 0. Já a Suécia estreou perdendo no Mundial para os Estados Unidos (1 a 3) mas venceu os dois jogos seguidos contra a Coréia do Norte (1 a 0) e Nigéria (3 a 0). As suecas foram responsáveis pela desclassificação do Brasil nas quartas-de-final ao vencer o jogo por 2 a 1. Na semifinal derrotou o Canadá (2 a 1).