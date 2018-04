Alemanha empata com a Coreia na Copa do Mundo sub-20 A Alemanha empatou por 1 a 1 com a Coreia do Sul, nesta terça-feira, em confronto realizado em Suez, no Egito, que abriu a segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo sub-20. Com o resultado, os alemães ficaram na liderança provisória da chave, com quatro pontos, enquanto os coreanos passaram a ocupar o terceiro lugar, com um.