Alemanha empata com Belarus em jogo preparatório para Eurocopa A Alemanha fez dois gols em casa contra Belarus na terça-feira, mas cedeu o empate em 2 x 2 no penúltimo amistoso antes de Eurocopa. Miroslav Klose abriu o placar para os tricampeões europeus aos 11 minutos de jogo, ao chutar perto do gol depois de um passe de seu companheiro de ataque Lukas Podolski. A Alemanha fez o segundo gol 12 minutos depois, quando o cruzamento do ala direito David Odonkor tocou nos pés de Vladmir Korytko, que marcou contra. Belarus, que não se classificou para a Eurocopa de 2008, diminuiu com um gol de Vitali Bulyga aos 16 minutos do segundo tempo. Bulyga então empatou a dois minutos do fim do jogo, driblando Christoph Metzelder antes de bater o goleiro Jens Lehmann. "Alguns jogadores estavam cansados hoje...eles treinaram muito duro nos últimos dias", disse o técnico da Alemanha, Joachim Loew, aos repórteres. A Alemanha joga contra a Sérvia no último amistoso para a Eurocopa, no sábado. A Euro 2008 será sediada pela Áustria e pela Suíça e começa no dia 7 de junho. (Reportagem de Peter Starck)