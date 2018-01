Alemanha empata e fica em primeiro A Alemanha empatou com a Argentina por 2 a 2, nesta terça-feira, em Nuremberg, e ficou com o primeiro lugar do grupo A da Copa das Confederações. As duas seleções estão classificadas para as semifinais, ambas com 7 pontos, mas os alemães levam vantagem por terem melhor saldo de gols (4 a 3). Os alemães estiveram duas vezes em vantagem no placar, com gols de Kuranyi e Asamoah. Os argentinos marcaram com Riquelme, de falta, e Cambiasso. Apesar da primeira colocação do grupo, a Alemanha não conseguiu quebrar o jejum de não vencer uma seleção do primeiro escalão desde 7 de outubro de 2000, quando ganhou da Inglaterra por 1 a 0. De lá para cá, foram oito derrotas e quatro empates em confrontos contra Brasil, Argentina, França, Inglaterra, Holanda e Espanha. No outro jogo do grupo A, também disputado nesta terça-feira, a Tunísia derrotou a Austrália por 2 a 0, com dois dols do brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo Santos. Mas as duas seleções só cumpriram tabela e estão eliminadas do torneio.