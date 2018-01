Alemanha fará arquibancada para torcedores sem ingressos Quem não conseguiu ingresso para assistir aos jogos da Copa do Mundo na Alemanha não vai ficar sem um lugar na arquibancada. Pelo menos esse é o pensamento do prefeito de Berlim, Klaus Wowereit, que decidiu erguer uma estrutura metálica de 70 mil lugares no centro da cidade para receber os torcedores que não possuem bilhetes. A arquibancada, que recebeu o nome de "décimo terceiro estádio do Mundial", começará a ser construída no começo de abril. "Com essa obra, os torcedores se sentirão como se estivessem em campo", explicou Wowereit. Para dar mais realismo à obra, os organizadores pretendem que uma parte da arquibancada seja idêntica ao Estádio Olímpico de Berlim. Além disso, os alemães querem instalar telões gigantes pelo local e promover concertos musicais, principalmente com hip-hop.