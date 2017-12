Alemanha fará festa para celebrar próximo Mundial A Fifa e a cidade de Berlim realizarão em conjunto no próximo dia 7 de julho uma festa para celebrar a Copa do Mundo de 2010, que será realizada na África do Sul - o evento será animado por vários grupos musicais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelos dirigentes locais. Na festa alemã, os organizadores do Mundial africano apresentarão o logo oficial da competição. Dentre os participantes estará o presidente da África do Sul, Thabo Mbeki. A intenção da festa é promover a passagem da Copa do continente europeu para o africano. O vice-presidente do Comitê Organizador da Copa na Alemanha, Theo Zwanziger, aproveitou para anunciar que o Mundial será um sucesso financeiro para os alemães. Segundo o dirigente, já foram recuperados 200 dos 430 milhões de euros investidos na competição. "Como conseguimos vender cerca de 99% das entradas, conseguiremos fechar a conta com algum certo lucro", revelou Zwanziger.