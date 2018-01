Alemanha faz mais um teste de segurança para Copa A Alemanha realiza neste sábado um grande exercício de segurança para a Copa do Mundo, que começa no dia 9 de junho. Cerca de 2 mil pessoas participam do teste que simula três situações diferentes ocorrendo ao mesmo tempo em Berlim: uma grande tela desaba durante um jogo, uma explosão ocorre numa escola e um alerta de gás é registrado numa estação de trem. As autoridades alemãs estão extremamente otimistas em sediar a Copa do Mundo, mas se preparam para o pior. Durante a semana, em Hamburgo, também foi realizado um exercício para lidar com confusões provocadas por hooligans. Não é surpreendente que as autoridades estejam preocupadas. O medo de terrorismo existe e a Alemanha guarda na memória o ataque à delegação de Isral durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972.