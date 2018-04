Alemanha ganha 4a vaga na Liga dos Campeões à custa da Itália

A partir de 2012, quatro times da Bundesliga, em vez dos atuais três, estarão classificados para a Liga dos Campeões. O quinto e o sexto colocados do Campeonato Alemão ficarão com vagas na Liga Europa.

"A Itália não pode mais tomar o terceiro lugar nesta temporada", disse a DFL em comunicado. "O novo ranking dá aos times da Bundesliga três vagas diretas na fase de grupos e uma quarta na fase de classificação da competição."

A Alemanha está atualmente atrás de Inglaterra e Espanha no ranking de coeficiente, com 68.103 pontos, 8.122 pontos à frente da Itália (59.981), de acordo com a DFL.

Na quarta-feira, a campeã europeia Inter de Milão perdeu por 1 x 0 em casa para o Bayern de Munique. Os outros dois times italianos nas oitavas de final da competição, Roma e Milan, também perderam. A Sampdoria foi eliminada ainda na primeira fase.

Entre os clubes alemães, além da vitória do Bayern, o Schalke 04 empatou fora de casa em Valencia.

(Reportagem de Richard Allen em Roma)