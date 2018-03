Alemanha ganha com gol histórico Gerald Asamaoh fez o primeiro gol "africano" na história da seleção da Alemanha. O atacante de origem ganesa, do Schalke 04, estreou na equipe dirigida por Rudi Voeller e abriu o marcador na vitória por 2 a 0 no amistoso contra a Eslováquia, na noite desta terça-feira, em Werder Bremem. Asamoah se tornou também o primeiro negro a jogar na seleção alemã. A partida contra os eslovacos serviu de preparação para os compromissos contra Finlândia e Albânia, nos próximos dias, pelas Eliminatórias européias da Copa de 2002. A Alemanha lidera o Grupo 9, com 12 pontos, e é favorita à vaga. A Inglaterra está em segundo, com 7. A Alemanha jogou bem e criou pelo menos cinco oportunidades para marcar, ainda no primeiro tempo. Mas só conseguiu a vantagem aos 5 minutos da fase final, quando Asamoah completou, de esquerda, cruzamento de Boehme, que havia acabado de entrar. O próprio Boehme aumentou, com o gol de cabeça que marcou cinco minutos depois.