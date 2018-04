Alemanha ganha vaga da Itália na Liga dos Campeões

Como na quinta-feira o Bayer Leverkusen avançou na Liga Europa e o Napoli não, a Alemanha não pode mais ser ultrapassada pela Itália. Os germânicos têm 68.103 pontos, contra 59.891 dos italianos.

Com isso, a Itália terá apenas três vagas na Liga dos Campeões na temporada 2012/2013, por ter caído para a quarta colocação no ranking da UEFA. A Alemanha, agora terceira colocada, passa a ter quatro postos no torneio, assim como Inglaterra e Espanha, líder e vice. Os três primeiros do Alemão avançam direto e o quarto joga a fase classificatória.

"Após 11 anos, a Bundesliga conquistou a quarta vaga na Liga dos Campeões novamente", comemorou a Bundesliga, em comunicado.

A inversão no ranking mostra a má fase do futebol italiano na temporada. Três times passaram à segunda fase da Liga dos Campeões, mas todos perderam seus jogos de ida: Inter, Milan e Roma. Na Liga Europa, só o Napoli avançou - e já foi eliminado.

A Alemanha tem o Bayern de Munique e o Schalke 04 na segunda fase. O primeiro venceu, o segundo empatou na primeira rodada das oitavas. Na Liga Europa, o Bayer Leverkusen avançou passando pelo Metalist.