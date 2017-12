Alemanha goleia e reage no Sub-20 A Alemanha se recuperou da derrota para o Brasil em sua estréia no Mundial Sub-20 e goleou nesta quarta-feira o Canadá por 4 a 0, pela primeira rodada do grupo B. A vitória manteve as chances de classificação da equipe na competição. O destaque da partida foi o atacante Benjamin Auer, com três gols marcados. Christoph Preuss fechou o placar. Pelo grupo C, Ucrânia e China ficaram em 0 a 0 enquanto no grupo A, a Finlândia derrotou a Jamaica por 1 a 0.