Alemanha goleia e segue líder de grupo nas Eliminatórias

A Alemanha conseguiu a vitória que precisava nesta quarta-feira para ficar mais próxima da vaga na Copa do Mundo de 2010. Em Hannover, os alemães golearam o Azerbaijão por 4 a 0 e mantiveram a liderança do Grupo 4 das Eliminatórias Europeias. Agora, podem decidir a classificação já na próxima rodada, diante da Rússia, que derrotou o País de Gales, fora de casa, por 3 a 1.

Jogando diante do lanterna da chave, a Alemanha teve tranquilidade para construir a goleada. Ainda no início do jogo, Lukas Podolski sofreu pênalti de Samir Abbasov. Na cobrança, aos 14 minutos, Michael Ballack abriu o placar. No segundo tempo, Miroslav Klose saiu do banco de reservas para marcar dois e ampliar a vantagem alemã.

Antes de Klose começar a brilhar, porém, Abbasov facilitou novamente as coisas para os anfitriões. O jogador do Azerbaijão foi expulso ainda aos cinco minutos da etapa final. Aos dez, Klose fez o segundo e ainda ampliou para a Alemanha aos 20 minutos. Já aos 25, foi a vez de Podolski também deixar a sua marca, fechando a goleada em Hannover.

Em Cardiff, o País de Gales encerrou suas remotas chances de classificação ao cair para a Rússia, que segue ameaçando a liderança dos alemães. Os russos abriram o placar aos 36 minutos, com Semshov, mas tomaram um susto quando Collins empatou aos nove do segundo tempo. Aos 26, Ignashevich colocou novamente os visitantes em vantagem. Nos acréscimos, Pavlyuchenko ainda fez 3 a 1.

Os resultados desta quarta deixaram a Alemanha muito próxima de garantir ao menos uma vaga na repescagem, com o segundo lugar da chave. Somando 22 pontos, os alemães estão na liderança, um ponto à frente da Rússia, faltando dois jogos para cada seleção no Grupo 4. A Finlândia, que empatou fora de casa com Liechtenstein, por 1 a 1, caiu fora da disputa.

Na próxima rodada das Eliminatórias Europeias, no dia 10 de outubro, a Rússia recebe a Alemanha, em confronto que deve decidir a liderança da chave. Além disso, os alemães dependem de uma vitória para garantir presença na África do Sul. No último jogo, os russos encaram o Azerbaijão fora de casa, enquanto a Alemanha recebe a Finlândia.