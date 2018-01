Alemanha goleia Irlanda do Norte Apesar de atuar com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, a Alemanha não teve trabalho para golear a Irlanda do Norte, em amistoso neste sábado em Belfast, por 4 a 1. O meia Ballack fez dois gols, um de pênalti; os outros foram marcados por Asamoah e e Podolski; Healy, de pênalti, fez o gol dos norte-irlandeses. A Alemanha atuou com dez jogadores a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, quando Robert Huth foi expulso.