Alemanha goleia Malta em amistoso Nada como adversário frágil para recuperar a auto-estima de uma seleção criticada. A Alemanha animou-se para a disputa da Eurocopa, com a goleada de 7 a 0 que aplicou sobre Malta, em amistoso disputado nesta quinta-feira em Friburgo. Com isso, os alemães compensaram o vexame do mês passado, quando perderam por 5 a 1 para a Romênia. Ballack foi o destaque, com 4 gols. Também marcaram Novotny, Frings e Bobic.