Alemanha goleia os Estados Unidos por 4 a 1 A Alemanha conseguiu o "fôlego" que precisava para voltar a ter calmaria na preparação para a Copa do Mundo deste ano, que acontece em seu país. Venceu o amistoso contra a seleção dos Estados Unidos por 4 a 1 nesta quarta-feira, e assim abafa uma crise que parecia não ter fim depois de uma seqüência de problemas - que explodiram após o jogo anterior, uma derrota por goleada para a Itália. No jogo desta quarta, o primeiro tempo foi duro e ficou no empate sem gols. Bastian Schweinsteiger, antes de minuto, abriu o placar. Oliver Neuville, aos 28, Miroslav Klose aos 30 e Michael Ballack aos 34, fizeram os outros gols da goleada germânica. Eddie Johnson, aos 40 minutos do mesmo segundo tempo, fez o gol de honra dos americanos.